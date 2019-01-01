النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

رودريجيز يعود للتدريبات الجماعية لبايرن ميونيخ بعد غياب

آخر تحديث
التعليقات()
GettyImages
النجم الكولومبي خاميس رودريجيز يعود للتدريبات مع البافاري بعد فترة من الغياب

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

عاد النجم الكولومبي خاميس رودريجيز للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونيخ للمرة الأولى منذ تعرضه للإصابة بالركبة يوم الثالث عشر من نوفمبر.

ويتواجد فريق البافاري الآن بالعاصمة القطرية الدوحة، في معسكر شتوي في فترة توقف الدوري الألماني.

مورينيو قد يعود للتدريب في البرتغال من بوابة بنفيكا

اختيارات المحررين

رودريجيز البالغ من العُمر 27 عامًا لم يشعر بأي آلام بعد عودته لتدريبات الفريق، ولكن مدافع الفريق ماتس هوميلس بقي في فندق الفريق، ولم يشارك في التدريبات بسبب آلام بالظهر.

يذكر أن رودريجيز يلعب في صفوف فريق بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة من فريق ريال مدريد منذ عام 2017، ولعب مع الفرق حتى الآن 50 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في أن يحرز أحد عشر هدفًا.

يشار إلى أن خاميس رودريجيز هو هداف كأس العالم 2014 الذي أقيم بالبرازيل.

الموضوع التالي:
رافينيا يقترب من العودة للبرازيل من بوابة فلامينجو
الموضوع التالي:
الاتحاد الإنجليزي يحذر جوارديولا عقب واقعة "حكم ليفربول"
الموضوع التالي:
كأس الاتحاد| كين ولورينتي يرفعان الحصيلة الرقمية في فوز توتنهام بسباعية
الموضوع التالي:
رد فعل ستونز حين أعاد مشاهدة إنقاذه أمام ليفربول
الموضوع التالي:
برباتوف: لن أصدق عدم استمرار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد!
إغلاق