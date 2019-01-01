رودريجيز يرحل عن الاتحاد ويعود للدوري التركي

فنربخشة الوجهة القادمة لجناح الاتحاد

اقترب جاري رودريجيز جناح نادي اتحاد جدة السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق والانتقال لفنربخشة التركي هذا الصيف.

تقارير صحفية تركية أكدت وجود اجتماعات مكثفة بين المسؤولين في اتحاد جدة، ونظرائهم في تركيا هذا الأسبوع.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على إعارة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ومن المقرر أن ينخفض راتب رودريجيز من 4 مليون يورو إلى 2 مليون في الموسم.

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وتأتي خطوة رحيل اللاعب عن الاتحاد بهذه السرعة بعد التعاقد معه من جالطة سراي التركي في يناير الماضي، لعدم تأقلمه على الكرة السعودية.

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وشارك رودريجيز في 11 مباراة بجميع البطولات مع الاتحاد، نجح خلالهم في تسجيل هدف وحيد.