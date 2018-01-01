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رودريجيز: علاقتي مع كوفاتش جيدة ولم أحسم مستقبلي

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هل يوجد خلاف بين خاميس رودريجيز وكوفاتش؟ وما هو مصير اللاعب بعد انتهاء فترة الإعارة مع بايرن ميونخ؟ تعرف على تصريحات اللاعب

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى خاميس رودريجيز، متوسط ميدان بايرن ميونخ، وجود أي خلاف بينه وبين المدرب نيكو كوفاتش، كما رفض الحديث عن مستقبله بعد انتهاء الموسم الجاري.

رودريجيز لم يشارك بصورة منتظمة مع كوفاتش كما أنّ عقد الإعارة ينتهي في الصيف المقبل وقد يعود اللاعب إلى ريال مدريد.

وقال الكولومبي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية :"لا يوجد أي أزمة مع كوفاتش، بايرن ميونخ فريق رائع والمجموعة التي ألعب معها مميزة للغاية ولا أعاني مع المدرب".

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وتابع: "حاليًا أنا لاعب في بايرن ميونخ ولديّ عقد ينتهي في يونيو. أنا في حالة جيدة وهاديء وانتظر حتى نهاية الموسم لمعرفة مصيري. كل شيء يسير على ما يرام".

التقارير الصحفية أكدت أنّ رودريجيز سوف يعود إلى ريال مدريد ولن يٌفعل النادي البافاري بند أحقية الشراء، إلا أنّ يوفنتوس قد يتعاقد مع اللاعب للموسم المقبل.

ولم يشارك هداف كأس العالم 2014 مع بايرن خلال الموسم الجاري سوى في 11 مباراة فقط وسجل 3 أهداف وصنع اثنين وأغلب الغيابات كانت بسبب الإصابة.

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