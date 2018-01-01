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خيسي رودريجيز: أفتقد كرة القدم وجاهز للعودة في يناير

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مسيرة جناح ريال مدريد السابق انهارت بسبب الإصابات وسوء لياقته وزيادة وزنه الملحوظ

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد خيسي رودريجيز لاعب ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، أنه يفتقد ممارسة كرة القدم، ويتطلع للعودة مرة أخرى.

رودريجيز انضم لباريس في 2016، ولكنه فشل في إثبات نفسه كلاعب أساسي ليرحل إلى لاس بالماس على سبيل الإعارة ومنه لستوك سيتي.

وبعد انهيار مسيرة خيسي بشكل كامل وعودته لباريس، لم يظهر اللاعب الإسباني في أي مباراة منذ الموسم الماضي.

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وقال رودريجيز في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"أفتقد كرة القدم وأريد اللعب في أقرب وقت ممكن، أنتظر سوق الانتقالات لإيجاد فرصة أخرى".

وأضاف:"أتدرب حالياً مع باريس وأشعر براحة كبيرة وعلى أتم الاستعداد للعودة".

وعن آخر مباراة له:"أعتقد منذ عام كامل، ربما في إبريل ولم ألعب المباراة بأكملها ولا أتذكر التاريخ".

فقدان وزنه:"نعم الآن فقدت الكثير من الوزن لأعود لكامل لياقتي قبل الإصابة، وضعي الحالي مناسب جداً قبل سوق الانتقالات الشتوية".

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وعن أصدقائه منذ الرحيل عن ريال مدريد:"هنا تأتي المشكلة فأحياناً تعتقد أنهم أصدقاء لك، ولكن بعدها تجد نفسك على خطأ".

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 عاماً بدأ مسيرته مع ريال مدريد وسجل 16 هدف وصنع 13 مع النادي الإسباني، قبل أن تنهار مسيرته بسبب الإصابات وسوء اللياقة.

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