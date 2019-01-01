رودريجو يُحطم رقم بيكهام مع ريال مدريد

بداية موفقة للموهوب البرازيلي مع ريال مدريد

آثار الوافد الجديد على ريال مدريد رودريجو إعجاب الجماهير، بعد ظهوره اللافت في مباراته الأولى مع كتيبة زين الدين زيدان أمام أوساسونا.

وشارك صاحب الـ18 عامًا كبديل في الشوط الثاني على حساب فيديركو فالفيردي، لتنفجر موهبته بعد 95 ثانية فقط من نزوله إلى أرض الملعب.

وبلغة الأرقام، نجح اليافع العائد لتوه من الإصابة التي أعاقت بدايته مع النادي الميرينجي، في تحطيم رقم أيقونة الإنجليز ديفيد بيكهام، الذي يملك رقمًا استثنائيًا في بدايته مع ريال مدريد.

وفي ظهوره الأول بالقميص الملكي، تمكن بيكهام من التسجيل في مرمى ريال بيتيس بعد 124 ثانية من مشاركته، وحدث ذلك في موسم 2013-2014.

والآن أصبح رودريجو صاحب الرقم القياسي في التسجيل في أقل وقت مع ريال مدريد على مستوى الليجا، إذ استغرق معه الأمر 95 ثانية فقط.

📆أمس.. زيدان في المؤتمر الصحفي قبل المباراة

" بيل لاعب مهم، إنه يُريد أن يفعل الكثير"🗨️



📆اليوم، زيدان يستبعد بيل من مواجهة أوساسونا بقرار فني 🥺 pic.twitter.com/Mc68ZfkqRY — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 25, 2019

كما سار على نهج أجانب الريال الشباب الذين سجلوا بعمر أقل من 19 عامًا، مثل رافاييل فاران –سجل بعمر 18 عامًا و 152 يومًا- وفينيسيوس جونيور –سجل بعمر 18 عامًا و 206 يومًا-، ثم رودريجو وعمره اليوم 18 عامًا و 260 يومًا.