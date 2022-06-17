رودريجو: سخرنا من صلاح في التدريبات ومودريتش طالبه بإعادة المحاولة!

اسم النجم المصري كان حاضرًا بتدريبات ريال مدريد

كشف رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، عن سخرية نجوم الفريق من محمد صلاح مهاجم ليفربول على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد خرج أكثر من مرة قبل النهائي الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الماضي، للحديث عن رغبته في الثأر من الفريق الإسباني بعد خسارة نهائي 2018.

وتحدث رودريجو مع برنامج "كورتيس بودكاست" عن كواليس ما حدث خلال مباراة باريس الأخيرة التي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.

ماذا قال رودريجو عن صلاح؟

وقال البرازيلي:"يجب أن أروي رواية مضحكة جدًا عندما انتهى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قمنا بعمل ممرًا شرفيًا للاعبي ليفربول".

وأضاف:"مر صلاح وهو في حالة من الإحباط واستقبله لوكا مودريتش، وقال له:حسنًا حسنًا، في المرة القادمة ستحاول مرة أخرى".

وتابع:"عندما يستفزك أحد الأشخاص فأنت أحيانًا تريد الفوز من أجله فقط، في التدريب كنا نقول "تعال يا صلاح، تعال يا صلاح".

كيف كان موسم رودريجو مع ريال مدريد؟

الجناح البرازيلي لم يكن أساسيًا في الكثير من المباريات الموسم الماضي، لكنه تألق في العديد من الأوقات الحاسمة خاصة في دوري أبطال أوروبا.

ونجح اللاعب البرازيلي الشاب في تسجيل 9 أهداف وصنع 10 في 49 مباراة مع الفريق الإسباني الموسم الماضي.

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