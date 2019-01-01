رودجرز: سترلينج لم يسع لأموال مانشستر سيتي وهو واحد من الأفضل

براندن رودجرز المدير الفني السابق لفريق ليفربول والحالي لليستر سيتي يشيد بما يقدمه رحيم سترلينج هذا الموسم ويصفه بواحد من الأفضل بالعالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد براندن رودجرز المدير الفني السابق لفريق ليفربول والحالي لليستر سيتي بما يقدمه اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج رفقة فريقه مانشستر سيتي في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رودجرز وأكد خلالها أن سترلينج لم يكن يسعى للأموال عندما انتقل من ليفربول لمانشستر سيتي.

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وقال رودجرز: "بالنسبة لي ما أحبه حول رحيل سترلينج هو أنه عندما كان شابًا كان يعرف بالضبط ما الذي يريد أن يصبح عليه في المستقبل".

وأضاف: "عادة أسأل الشباب ما الذي يريدون تحقيقه في المستقبل، وسترلينج أراد أن يكون واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وهو بالفعل أصبح كذلك بالمستوى الذي يقدمه".

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وأكمل: "بالنسبة لرحيم سترلينج لم يكن الأمر حول الأموال، لقد أراد أن يحقق أهدافه الخاصة، مانشستر سيتي وقت انتقاله كان يضم عناصر أفضل، وتطور معهم وأصبح لاعبًا لا يقبل سوى بالفوز".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني قبل جولتين من نهاية البطولة.