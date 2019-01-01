روخو: التعادل مع ليفربول أعاد لنا ثقتنا

ماركوس روخو نجم دفاع مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه تغير تمامًا بعد التعادل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

أشاد الأرجنتيني ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد بما يقدمه فريقه في الفترة الأخيرة بعد التعادل مع ليفربول في البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن التعادل مع الريدز منح الفريق ثقة كبيرة بعد الأداء الطيب أمام متصدر الدوري الإنجليزي.

وقال روخو: "بعد مباراة ليفربول أعتقد أن الثقة عادت لنا، بعد ذلك الحصول على نتائج جيدة خارج ملعبنا عززت ذلك الإحساس ومنحنا قوة كبيرة".

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وأضاف: "بالنسبة لي هدفي الشخصي هو الاستمرار في لعب أكبر عدد ممكن من المباريات والبقاء في أفضل مستوى ممكن بالنسبة لي وأن أظهر للمدير الفني أنه يمكنه الاعتماد علي".

وأكمل: "من وجهة نظر أوسع أتمنى أن نحقق الفوز بالدوري الأوروبي وأن ننهي الدوري الإنجليزي في أفضل مركز ممكن يسمح لنا بالوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق انتصارين متتاليين الأسبوع الماضي بعد مواجهة ليفربول حيث فاز على بارتيزان في الدوري الأوروبي ونوريتش سيتي في الدوري.