روجيليو فونيس: مواجهة ليفربول استثنائية ولم نكن نستحق الخسارة

لاعب مونتيري يشيد بفريقه رغم الخسارة

يرى روجيليو فونيس؛ لاعب مونتيري المكسيكي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام ليفربول الإنجليزي، موضحًا أن تعرض زملائه للإرهاق في نهاية المباراة تسبب في الخسارة.

الريدز خطفوا الفوز أمام الفريق المكسيكي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد خليفة الدولي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

بطل أوروبا تقدم أولًا بهدف نابي كيتا ثم تعادل مونتيري بأقدام روجيليو فونيس، لكن فيرمينيو خطف الفوز بإحراز الهدف الثاني.

وقال فونيس، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية: "كنا قريبين من التأهل ولعبنا بشكل جيد، لقد كان لقاءً استثنائيًا بالنسبة لنا، تمركزنا بشكل جيد ودافعنا وسجلنا وصنعنا عديد الفرص".

وأضاف: "نحن حاولنا بكل جهدنا للفوز وقدمنا كل ما بوسعنا، كانت مباراة ممتازة ولا لوم علينا، لأننا أدينا على الوجه الأكمل".

تخطى رونالدو ويعيش أفضل حالاته.. ردود أفعال إيجابية على مستوى صلاح ضد مونتيري

لاعب مونتيري اختتم: "لم نكن نستحق الخسارة، لكن هذه هي كرة القدم، لعبنا بشكل جيد وصمدنا طوال المباراة، لكن مع اقتراب نهاية اللقاء الكل كان متعبًا وهدف ليفربول جاء في وقت متأخر جدًا ولم يكن باستطاعتنا التعويض".

الريدز يلاقون فلامنجو في النهائي، المقرر إقامته في 21 من الشهر الجاري، على استاد خليفة الدولي.

الفريق البرازيلي وصل للنهائي بالإطاحة بالهلال السعودي، حيث تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما مونتيري فيلاقي الهلال في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، والمقرر إقامتها عصر يوم 21 من ديسمبر الجاري.