الانتقالات

روجاني يضغط للانتقال إلى روما

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Getty Images
روما يبحث عن تعزيزات دفاعية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير إعلامية إيطالية أن دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، قريب من الانتقال إلى صفوف روما خلال الانتقالات الصيفية.

روجاني تراجع في الترتيب ضمن الاختيارات الدفاعية ليوفنتوس بعد تعاقد الفريق مع ماتياس دي ليخت وميريح ديميرال هذا الصيف.

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وذكرت "سبورت إيطاليا" أن روما تحصل على موافقة اللاعب للانتقال لصفوفه بعد مفاوضات الأيام الماضية.

وذكرت الشبكة أن روجاني يرى أن روما سيوفر له فرصة اللعب أساسياً والتقدم في مشواره بعد تحوله للاعب احتياط في يوفنتوس.

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وأشار التقرير أن اجتماعاً سيدور بين مسؤولي يوفنتوس ونظرائهم في روما الثلاثاء المقبل من أجل التفاوض.

ويدور الحديث حول صفقة في شكل إعارة للدولي الإيطالي، مع أحقية شراء مقابل 30 مليون يورو.

الجدير بالإشارة أن روما حاول ضم توبي ألديرفيريلد من صفوف توتنهام، ولكن لم يوفق في مسعاه.

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