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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبي كين يتحدى هاري كين لتحطيم رقم قياسي

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106 أهداف تفصل كين عن هذا الرقم بالفعل..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى الأيرلندي روبي كين اعتقاده بأنه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر هو الأفضل في العالم بالوقت الحالي في المركز رقم 9.

 

وقال كين في تصريحاته لسكاي سبورتس:"أنا واثق أنه سيبقى مع النادي لوقت طويل فهو يحب الحياة هنا، لا يوجد شك في قدرته على اللحاق برقم جيمي جريفز".

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وأضاف:"ما أحبه في هاري هو أن الكل يتحدث عن احتفاظه بالجودة للعام القادم في كل عام، وهو يواصل فعل ذلك".

وأوضح:"بالنسبة لي في هذه اللحظة هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم".

ويملك كين 160 هدفاً بقميص توتنهام هوتسبر، ما يجعله رابع الهدافين التاريخيين للنادي، وهو الرقم الذي يحتله جيمي جريفز بـ266 هدفاً.

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