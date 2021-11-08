روبيرت نافارو: نجم برشلونة السابق المتألق تحت قيادة ألونسو في ريال سوسييداد

في إسبانيا أكاديميتان متميزتان عن غيرهما من حيث إنتاجيتهما المواهب الشابة.

إحداهما لا ماسيا الشهيرة عالميًا في برشلونة ، بينما الأخرى أقل شهرة خارج إسبانيا هي زوبيتا الخاصة بنادي ريال سوسييداد.

تشابي ألونسو وميكيل أويارزابال وتشابي برييتو هم بعض اللاعبين الذين ظهروا في سان سيباستيان ومثلوا المنتخب الإسباني في السنوات الأخيرة ، ويتم حاليًا تسليط الضوء على العمل الجيد للأكاديمية من قبل الفريق المحلي متصدر الدوري الاسباني حتى نوفمبر 2021.

أحد اللاعبين الذين بدأوا في ترك بصمته في الفريق الأول هو الشاب روبيرت نافارو ، الذي يمتلك في الواقع تميزًا فريدًا في كونه عاش التجربة مع أفضل أكاديميتين في إسبانيا.

كان نافارو أحد نجوم برشلونة الشباب ، واعتبره العديد من المتابعين أحد أفضل مواهب خط الوسط بين أقرانه داخل أسوار لا ماسيا بعد أن انضم إلى النادي في سن العاشرة.

لهذا السبب تصدرت أخبار رحيله عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في صيف 2018 عناوين الصحف داخل وخارج كاتالونيا ، حيث كان نافارو من بين الشباب الذين غادروا النادي خلال فترة جوزيب ماريا بارتوميو.

انضم تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان ، وغادر سيرجيو جوميز إلى بوروسيا دورتموند بينما اختار نافارو - الذي حظي باهتمام أرسنال ومانشستر سيتي - موناكو بعد أن فقد الأمل في تصعيده إلى الفريق الأول في برشلونة.

نجح موناكو في جذب الشباب الموهوبين بعد تألق كيليان مبابي في استاد لويس الثاني ، وتمكن من إحضار زميل نافارو في برشلونة جوردي مبولا إلى الإمارة.

ومع ذلك ، استمرت إقامة نافارو لمدة عام تقريبًا، حتى أصبح أصغر لاعب في تاريخ موناكو عندما ظهر لأول مرة ضد كانال روسيلون في كأس فرنسا بعمر 16 عامًا و 270 يومًا ، لكن هذا كان ظهوره الوحيد الكبير مع النادي.

هنا يأتي دور ريال سوسيداد ، حيث قام بما كان ينظر إليه في ذلك الوقت على أنه محاولة طموحة لإعادة نافارو إلى وطنه ، وعرض عليه عقدًا مدته ثلاث سنوات في صيف 2019 يمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات أخرى.

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مما لا يثير الدهشة ، بالنظر إلى ماضيه ، أن وصول نافارو إلى ملعب أنويتا أثار الكثير من الاهتمام ، ولكن ربما كان الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الشاب سيعمل تحت رمز خط الوسط ، تشابي ألونسو.

بعد اعتزاله ، تم تعيين ألونسو مسؤولاً عن فريق ريال سوسيداد "ب" - وهو فريق يتكون بشكل حصري تقريبًا من لاعبي الأكاديمية الذين لعبوا ، في ذلك الوقت ، في الدرجة الثالثة من الدوري الإسباني.

وضعه هذا الدور على اتصال مباشر مع أحدث جواهر زوبيتا نافارو ، وعلى الرغم من أن موسمهما الأول معًا كان هادئًا نسبيًا من حيث الأداء الهجومي لنافارو ، فإن أداؤه على مدار موسم 2020-21 أظهر سبب حرص ريال سوسييداد على ضمه.

في 26 مباراة ، ساهم نافارو بـ 11 هدفًا وخمسة تمريرات حاسمة لخطوا ريال سوسييداد ب خطوة غير مسبوقة هي صعوده للدرجة الثانية، حيث جاء هدفه الأخير في الموسم في مباراة الدور نصف النهائي التي فاز بها على أندورا.

وقال ألونسو في بداية مشوار نافارو الرائع "روبيرت لديه إمكانات كبيرة. إنه لاعب غير متوازن.

"عندما ترغب في التعبير عن نفسك والإبداع ، عليك الجمع بين هذا الإبداع والكفاءة العالية. ثم يمكنك أن تصبح لاعبًا جيدًا ، وليس فقط لاعبًا جيدًا ، وهذا ما نحن فيه مع روبيرت."

شهد أداء نافارو حصوله على عدد من الفرص للتدريب مع فريق ريال سوسييداد الأول على مدار الموسم ، حتى أنه ظهر لأول مرة مع الفريق في ديسمبر 2020 عندما دخل في الدقائق الـ 35 الأخيرة ضد نادي برشلونة السابق في كامب نو.

هذا كان ظهوره الوحيد في الموسم ، لكن مشاركته كثرت في 2021-22 ، حيث أصبح اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا الآن أساسيًا في تشكيلة إيمانول بعد أن بدأ أربع مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم.

التواجد مع الفريق الأول يعني أن نافارو يحصل الآن على فرصة التعلم تحت إشراف لاعب خط وسط إسباني أسطوري آخر هو زميله في الفريق دافيد سيلفا.

وقال لموقع SportsFinding.com: "التدريب واللعب إلى جانبه أمر لا يصدق. أنظر إليه وأتعلم كل ما بوسعي ، ويقدم لي الكثير من النصائح ، لأنه بهذه الطريقة سيسمح لي بمواصلة النمو لأنني شاب.

"أريد تقليده في مجهوده وعمله ، لأن ذلك لا يُرى ، لكنه محترف أيضًا".

من المؤكد أن نافارو يتلقى النوع الصحيح من النصائح ، ففي إحدى مبارياته هذا الموسم ضد ليفانتي ، وصفته موندو ديبورتيفو بأنه "مرعب" ، على الرغم من وجوده في الملعب لمدة ثماني دقائق فقط.

قدم نافارو اليمنى هي ما تجعله مميزًا للغاية ، حيث يستطيع الشاب اختيار التمريرة والتسديد بدقة لا تخطئ.

وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامه بعض المسافة ليقطعها مع تطوره ، إلا أنه بالكاد كان لديه معلمين أفضل حتى الآن.

"صنع في لا ماسيا" أو "صنع في زوبيتا" هي عبارة يرغب أي لاعب إسباني في أن يحظى بها. يمتلك نافارو كلا الأمرين ، ويبدو أنه مستعد لتحقيق أقصى استفادة من ذلك.