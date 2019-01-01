الدوري الإنجليزي الممتاز

روبيرتسون يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في مباراة مانشستر يونايتد

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Getty Images
بالتساوي مع زميله أرنولد..

حقق أندي روبيرتسون لاعب ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا له بعد صناعته لهدف زميله آدم لالانا في شباك مانشستر يونايتد.

وكان الليفر قد تعادل مع المانيو بهدف لكل منهما في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج.

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وبصناعته لهدف التعادل للالانا، أصبح الدولي الاسكتلندي هو أكثر مدافع صناعةً للأهداف منذ الموسم الماضي برصيد 14 تمريرة حاسمة.

الجدير بالذكر أن ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول هو الآخر يتساوى مع روبرتسون في هذا الرقم، فلديه 14 تمريرة حاسمة هو الآخر.

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