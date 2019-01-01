روبيرتسون: أردنا الثلاثة نقاط من مانشستر ولكن نقطة واحدة ليست سيئة

روبيرتسون يتحدث عن إيجابية تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الأسكتلندي أندري روبيرتسون إن التعادل الذي حققه ليفربول أمام مانشستر يونايتد ليس سيئًا، على الرغم من كون الفوز أفضل.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا مع ليفربول أمس الأحد في قمة مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة استنفاذ مانشستر يونايتد تبديلاته الثلاثة في 37 دقيقة فقط بشكل إضطراري، مع إكمال راشفورد المباراة مصابًا.

على غرار واقعة كيبا وساري دعونا نتناقش سويًا 🔁



⬅️ من شروط إجراء التبديل هو ألا يدخل البديل إلا عندما يخرج زميله وبإشارة من الحكم.



✨ولكن يبقى السؤال المثير للجدل هو، ماذا يحدث في حال رفض اللاعب المستبدل الخروج من الملعب🤔



💢وماذا يتوجب على الحكم فعله إن رفض لاعب التغيير؟ pic.twitter.com/LQDZgOvgVj

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وبخصوص ذلك، قال روبيرتسون إن الفريق لعب بشكل جيد ولم يفكر سوى في تحقيق الفوز، ولكن ما تحقق لا يمكن اعتباره كارثة.

وأضاف: "كنا جيدين رغم كل ذلك، وفي لحظات اقتربنا من الفوز ولكن سوء الحظ وظروف المباراة وقفت حائلًا بيننا وبين ذلك، لكن على أية حال النقطة في مواجهة كتلك ليست سيئة"

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يذكر أن ليفربول يبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه مانشستر سيتي، ما أشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.