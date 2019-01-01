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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبيرتسون: أردنا الثلاثة نقاط من مانشستر ولكن نقطة واحدة ليست سيئة

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Clive Brunskill
روبيرتسون يتحدث عن إيجابية تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال النجم الأسكتلندي أندري روبيرتسون إن التعادل الذي حققه ليفربول أمام مانشستر يونايتد ليس سيئًا، على الرغم من كون الفوز أفضل.

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وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيًا مع ليفربول أمس الأحد في قمة مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة استنفاذ مانشستر يونايتد تبديلاته الثلاثة في 37 دقيقة فقط بشكل إضطراري، مع إكمال راشفورد المباراة مصابًا.

وبخصوص ذلك، قال روبيرتسون إن الفريق لعب بشكل جيد ولم يفكر سوى في تحقيق الفوز، ولكن ما تحقق لا يمكن اعتباره كارثة.

وأضاف: "كنا جيدين رغم كل ذلك، وفي لحظات اقتربنا من الفوز ولكن سوء الحظ وظروف المباراة وقفت حائلًا بيننا وبين ذلك، لكن على أية حال النقطة في مواجهة كتلك ليست سيئة"

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يذكر أن ليفربول يبتعد الآن بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه مانشستر سيتي، ما أشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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