روبياليس: مورينو كان يعلم أن الأولوية لإنريكي في قيادة إسبانيا

لويس إنريكي عاد من جديد لقيادة المنتخب الإسباني صباح اليوم

أكد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني أن روبرت مورينو مدرب المنتخب السابق، كان يعلم أن الباب سيكون مفتوحاً أمام إنريكي لقيادة اللاروخا إن أراد.

وأعلن الاتحاد الإسباني صباح اليوم، إقالة روبرت مورينو من تدريب المنتخب، والتعاقد مع لويس إنريكي ليقود اللاروخا رسمياً.

وقال روبياليس في مؤتمر صحفي اليوم: "نود تقديم الشكر لمورينو، ونحن سعداء بالعمل معه، ولكن من سيقود المنتخب الفترة القادمة هو لويس إنريكي".

وواصل: "قرارات إنريكي حول الجهاز المعاون له، ورغبة مورينو في عدم الاستمرار بالمنتخب عندما علم بعودة إنريكي، هي أمور شخصية تخصهم".

وأكمل: "اتفقنا من قبل مع مورينو أننا لن نمانع في حال طلب لويس إنريكي العودة والعمل معنا، ما يحدث بين إنريكي ومورينو لا أستطيع التحدث عنه".

خبير: مورينو لا يستحق هذا الخروج وإنريكي أدهشني بالانقلاب

وتولى مورينو الذي كان مساعداً لانريكي، مسؤولية قيادة المنتخب في يونيو الماضي، عقب رحيل لويس إنريكي لظروف شخصية عند مرض ابنته بمرض السرطان والتي توفت في أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن مورينو قاد إسبانيا في ست مباريات، حقق الفوز في 4 منها وتعادل في اثنين ونجح في الوصول إلى بطولة اليورو بعد تصدره مجموعته.