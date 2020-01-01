روبياليس: ما تفعله أندية إسبانيا غير قانوني ولم نحدد موعد العودة

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤكد أن استخدام الأندية لاختبارات كورونا بشكل مستمر يضعهم تحت طائلة المسؤولية.

هاجم لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأندية في استخدامها المفرط لاختبارات فيروس كورونا المميت مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبياليس وأكد خلالها أن المستشفيات في حاجة لتلك الاختبارات أكثر مما يحتاجها نجوم كرة القدم.

وقال روبياليس: "أعتقد أن ما يحدث هو نوع من قلة المسؤولية أن نستخدم الاختبارات المتاحة في الأندية بينما هناك من يحتاج هذه الأشياء".

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وأضاف: "نحن جميعًا نجلس في منازلنا بالفعل في الوقت الذي يحتاج فيه العديد من الأشخاص تلك الاختبارات، الأمر غير واقعي بالنسبة لي".

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وأكمل: "الحكومة طلبت بالفعل من كل شخص يملك قفازات أو اختبارات أو أقنعة أن يسلمها لأن المستشفيات بدأت تفقد مخزونها ولا يزال هناك من يرسل تلك الاختبارات للأندية، بالنسبة لي هذا نوع عدم التضامن وربما يكون غير قانوني".

وعن بطولة الدوري قال: "سيكون من الظلم أن نعلن الموسم منتهيًا، الجميع يريد أن يكمل المسابقات لكننا لا نملك مواعيد محددة لذلك".

جدير بالذكر أن الدوري الإسباني كان قد تعلق مؤخرًا بسبب تفشي فيروس كورونا في أوروبا، بينما كان برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة.