روبياليس: كأس السوبر الإسبانية أهم بطولة مصغرة في العالم

رئيس الاتحاد الإسباني يتفاخر بنظام كأس السوبر الجديد

أشاد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بفكرة ونظام بطولة كأس السوبر الإسبانية، واصفًا إياها بالبطولة المصغرة الأفضل على مستوى العالم.

وجاء حديثه رئيس الاتحاد الإسباني بعد نهاية أولى مباريات البطولة، بفوز ريال مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-1 في مواجهة نصف النهائي الأولى.

وقال روبياليس في مقابلة مع "موفيستار" الإسبانية "أنا راضٍ. ربما كرة القدم لا تعتبر الحل لأي شيء، لكن كما شاهدنا، يمكنها فتح الكثير من الأبواب، حيث تمكنت الفتيات والنساء من الاستماع بالمباراة".

وعن تطور اللعبة في السعودية، قال "نقوم بعمل كبير في مدريد، وكنا على اتصال شبه دائم بالمسؤولين، وهنا عرفنا المدينة والتقينا بالسلطات والسفير وممثلي النادي, هذه ليست سوى مجرد بداية، وأنا مقتنع أن كأس السوبر الإسبانية ستكون جيدة للبلد".

من جهة أخرى، تفاخر بنظام السوبر الإسباني، قائلاً "لا أقوم عادة بمقارنة بطولات، لكني أعتقد أنها البطولة القصيرة الأكثر أهمية في العالم، لأنه من الصعب جمع أندية بهكذا مستوى".

الجدير بالذكر أن آخر نسخة لكأس السوبر الإسبانية بنظامها الجديد، أقيمت العام الماضي بنظام المباراة الواحدة بين فالنسيا وإشبيلية في مدينة طنجة المغربية، وانتهت آنذاك بفوز ليونيل ميسي ورفاقه بنتيجة 2-1.

وسيواجه برشلونة خصمه العاصمي أتلتيكو مدريد مساء الخميس لتحديد هوية من سيقابل ريال مدريد في نهائي الأحد المُقبل.