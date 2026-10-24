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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "لديهم سوء تغذية" .. هدف نيفيش أمام القادسية يتسبب في سخرية من بعض اللاعببين بدوري روشن!

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إشادة هائلة بجودة النجم البرتغالي

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قام الناقد الرياضي تركي العجمة، بالتغني والإشادة بالهدف الذي سجله روبن نيفيش لاعب وسط الهلال في شباك القادسية، مؤكدًا انبهاره بتقنية التسديد التي يمتلكها البرتغالي.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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إشادة هائلة بهدف نيفيش

وجاء الهدف الثاني للهلال عن طريق نيفيش، حيث سجله في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، مما لفت نظر العجمة الذي تحدث عن الأمر لقناة ثمانية.

وقال العجمة في برنامج "المنصة":"ميلينكوفيتش سافيتش يسجل ويصنع وهذا أمر غير مفاجئ، تمامًا مثل روبن نيفيش، ولكن هناك بعض اللقطات التي تجبرك على التوقف عندها".


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وتطرق إلى هدف نيفيش مضيفًا:"هل هي أقوى وأحلى تسديدة في الدوري هذا الموسم؟ لا أعتقد ذلك، ولكن انظر إلى سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ، لم يتفلسف في التصرف".

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وأوضح:"انظر إلى جودة الكرة وهي متجهة نحو الهدف، هناك بعض اللاعبين تشعر وكأنهم يعانون من سوء تغذية أثناء التسديد، ولكن نيفيش سجل من لمسة واحدة، شيء مبهر بكل صراحة".

نيفيش سعيد بالفوز.. ويؤكد على صعوبة القادسية

في المقابل.. أعرب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، عن سعادته الكبيرة بالفوز على نادي القادسية؛ وذلك في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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نيفيش أكد في تصريحات لشبكة قنوات "ثمانية"، صعوبة الفوز أمام نادٍ مثل القادسية؛ خاصة على أرضية ميدانه، ووسط جماهيره.

وأشار البرتغالي إلى أن القادسية فريق معقد تكتيكيًا؛ ولذا فإن الزعيم الهلالي كان مطالبًا ببذل مزيد من الجهد، لتحقيق الانتصار عليه.


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نيفيش يعترف.. نجوم الهلال مرهقون للغاية!

واستكمالًا لتصريحاته.. اعترف البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بأن نجوم الزعيم "مرهقون للغاية"؛ وذلك بسبب الظروف اللوجيستية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، في الفترة الأخيرة.

وكشف نيفيش عن أن الهلال استغرق 25 ساعة كاملة، في سفرياته الأخيرة بـ"الحافلة"؛ بسبب إغلاق بعض المطارات في البلاد، في أعقاب استهدافها من قِبل الحوثيين.

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وشدد النجم البرتغالي على أن هذا الأمر زاد من الأعباء البدنية على الفريق بالكامل؛ بالتزامن مع ضغط الروزنامة في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، من الأساس.إلى أن القادسية فريق معقد تكتيكيًا؛ ولذا فإن الزعيم الهلالي كان مطالبًا ببذل مزيد من الجهد، لتحقيق الانتصار عليه.

الهلال يقدم بداية موسم مميزة

عملاق الرياض الهلال يقدم بداية موسم مميزة في 2026-2027، تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ آخرها الفوز (3-2) على نادي القادسية، في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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و"يتصدر" الهلال جدول ترتيب دوري روشن؛ برصيد 27 نقطة من 9 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة فقط، مع مباراة مؤجلة.

أيضًا.. حقق الزعيم الانتصار في أول جولتين من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ إلى جانب التأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك