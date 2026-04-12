أثار روبن فان بيرسي غضبه الشديد من سردار غوزوبويوك خلال المواجهة الحاسمة بين فينورد وNEC. فقد عاقب الحكم فيليب ساندلر ببطاقة صفراء، وهو ما لم يفهمه مدرب فينورد إطلاقًا.

وقع الجدل بعد بداية الشوط الثاني بقليل، حين كان الفريق القادم من روتردام متقدمًا 0-1 في ملعب دي خوفرت. وانتهت كرة طويلة من الخلف عند أياسي أويدا، الذي كان بإمكانه الانفراد بحارس المرمى غونزالو كريتاح.

سيطر الياباني على الكرة بشكل معقول، ثم لامسه ساندلر بعد ذلك. ولوّح غوزوبويوك في البداية متجاهلًا سقوط أويدا تمامًا. وأدى ذلك إلى نوبة غضب عارمة لفان بيرسي على خط التماس.

وانفعل المهاجم السابق بشدة على الحكم الرابع، وكرر الأمر لاحقًا عندما استُدعي الحكم إلى شاشة حكم الفيديو المساعد. عندها عاقب غوزوبويوك فان بيرسي أيضًا ببطاقة صفراء.

وبعد مشاهدة اللقطات، رأى غوزوبويوك أن البطاقة الصفراء تكفي، على الأرجح لأن أويدا لم يكن يسيطر على الكرة بالكامل ولأن كريتاح ربما كان سيصل إلى الكرة أولًا.

وأغضب ذلك القرار فان بيرسي كثيرًا. فتوجه غاضبًا من جديد إلى الحكم الرابع. وصرخ تجاه طاقم التحكيم: "ماذا يفعل؟!"، "أليس هذا لاعبًا منفردًا؟! لا يُصدق!"