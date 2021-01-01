روبن دياش .. بوابة مانشستر سيتي للمنافسة وقطعة جوارديولا الناقصة!

كيف غير روبن دياش من دفاع مانشستر سيتي في أسابيع قليلة بعد بداية سيئة في الموسم الجديد؟

لم يستثمر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في خط دفاع كما فعل في صفوف الفريق الإنجليزي طوال مسيرته التدريبية.

بيب جوارديولا أنفق على دفاع مانشستر سيتي ملايين اليوروهات سواء على الأظهرة أو قلوب الدفاع، وبالرغم من ذلك كان لايزال يستعين بلاعب مثل فيرناندينيو مركزه الأصلي وسط ملعب في الدفاع!

كل ما أنفقه بيب جوارديولا على خط الدفاع في صفوف مانشستر سيتي في كفة، وما أنفقه من أجل ضم اللاعب روبن دياش هذا الصيف في كفة أخرى تمامًا.

المزيد من الفرق

دياش منح دفاع مانشستر سيتي الإضافة والعمق الذي بحث عنه جوارديولا لسنوات منذ أن تولى المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لمانويل بيليجريني.

أسباب لفشل الصفقة!

مبلغ ضم دياش الكبير من بنفيكا كان سببًا رئيسًا في مهاجمة الصفقة من قبل كافة خبراء الانتقالات، بالأخص في ظل عدم ظهور اللاعب في اختبارات قارية كبيرة مع بنفيكا من قبل.

68 مليون يورو في لاعب خرج من ناشئين بنفيكا ولم يلعب لأي فريق آخر كما أنه جاء في فترة اقتصادية صعبة على كافة أندية العالم كان يجب أن يضع الكثير من الضغط على الصفقة.

ذلك الضغط كان يجب أن يقع على اللاعب وعلى مانشستر سيتي وبيب جوارديولا، وبالرغم من النتائج المهتزة لبعض الفترات إلا أن اللاعب أثبت قدراته الفنية الكبيرة منذ اللحظة الأولى له مع الفريق.

بوابة العودة للمنافسة

لم يبدأ مانشستر سيتي موسمه بالشكل الأفضل خلال الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي، لكن ذلك من الممكن أن نرجعه لعدة أسباب حقًا.

أول وأهم تلك الأسباب سيكون سوء التحضير للموسم الجديد، لكن مؤخرًا تغير ذلك الأمر بشكل واضح وأصبحت نتائج الفريق أفضل على كافة المستويات.

ففي آخر سبع مباريات شارك فيهم دياش لم تتلق شباك مانشستر سيتي سوى هدفين فقط، وخرجوا في خمس مواجهات بشباك نظيفة.

استمرار مانشستر سيتي على نفس النهج سيمنح الفريق القدرة على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الأسابيع المقبلة بعدما كان متراجعًا للغاية في البداية.

صفقة للمستقبل!

من مزايا صفقة دياش أن اللاعب عمره 23 عامًا فقط، أي بوجود جون ستونز وإيمريك لابورت سيمنح دفاع مانشستر سيتي الأمان لسنوات قادمة.

اللاعب يملك القدرة على قيادة خط دفاع مانشستر سيتي لسنوات بطبيعة العمر الافتراضي للاعب قلب الدفاع الذي يبقى في الملاعب لسنوات أطول من رأس الحربة ووسط الملعب في أغلب الأوقات.

بالإضافة لذلك فالعمل تحت قيادة بيب جوارديولا الذي مد تعاقده مع مانشستر سيتي مؤخرًا سيمنحه الإضافة الفنية اللازمة التي قد تعطي الفريق فرصًا أفضل في المستقبل.