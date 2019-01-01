روبن يتجه للعمل مع الأطفال ويرفض الكبار

مشوار جديد للنجم الهولندي بعد الاعتزال

بدأ النجم الهولندي السابق لبايرن ميونخ أريين روبن مشواراً جديداً بعد الاعتزال بالاتجاه نحو التدريب، ولكن مع الأطفال، رافضاً العمل مع الكبار بالوقت الراهن.

وقرر روبن ترك الملاعب الصيف الماضي بعد مشوار حافل مع الفريق البافاري، ولكن الإصابات لعبت عاملاً في اتخاذه قراره النهائي.

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وذكر روبن لصحيفة "بيلد" أنه حالياً يعمل مدرباً للأطفال في فريق TSV Grünwald قرب محل سكنه في ميونخ، وذلك في أولى تجاربه التدريبية.

وأوضح النجم الهولندي أن الفريق يضم أيضاً نجله الذي يبلغ سبع سنوات، ويعمل على تدريبهم مرتين في الأسبوع، ويخوض مباراة كل جمعة.

وعن عودته لكرة القدم، أكد روبن للصحيفة أنه لا ينوى العودة في الوقت الراهن، ويفضل الابتعاد عن عالم المستديرة، مؤكداً عدم رغبته في خوض تحدي تدريب الكبار الآن.

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وتواجد روبن رفقة زميله السابق فرانك ريبيري في الجمعية العمومية لبايرن ميونخ لتوديع وتكريم الرئيس السابق أولي هونيس.