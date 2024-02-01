روبرت ليفاندوفسكي يعترف: نعم.. فقدت بريقي!

البولندي لا يتوارى عن الحقيقة..

اعترف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل واضح بأن تراجع مستواه مرده إلى ضعف مردود بدني واضح، لكنه تحدث بمنتهى الوضوح عن ملابسات الأمور.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لبرنامج "فوت تراك" البولندي على "يوتيوب": "في عام 2023، كانت هناك لحظة شعرت فيها، ليس فقط عقليًا، ولكن أيضًا بالضعف الجسدي. بدا أن كل الأشياء السيئة والسلبية تجتمع معًا في لحظة. كل شيء تراكم".

وأضاف: "بالطبع،لقد ارتكبت أخطاء أيضًا. وانجرفت في تيار سلبي بشكل عام، ولم يكن من السهل أن أعيد أفضل مستوياتي في كرة القدم في أسبوع أو أسبوعين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف ليفا أنه حاول معالجة الأمور من جانبه فقال: "خلال تلك الفترة أجريت اختبارات بدنية وتدريبات فردية في وقت فراغي وتبين أن الأمور جيد، أنا الآن أرى أنني أتقدم بدنيًا للأمام".

وأكد: "علي أن أنظر للوراء، هذا أمر يمثل مؤشرًا بالنسبة لي، أنا واثق من وجود أوقات جيدة في المستقبل، لكن علي القول إنني فقدت بريقي عند لحظة ما في 2023!".