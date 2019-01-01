مانشيني: يمكن لإيطاليا الفوز بأوروبا والصعود للمونديال

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا يؤكد على قدرة الفريق بالفوز ببطولة أمم أوروبا والوصول لبطولة كأس العالم المقبلة في قطر عام 2022.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي لمنتخب إيطاليا على قدرة الفريق في الفوز ببطولة كأس أمم أوروبا، وعلى الوصول لمونديال 2022 في قطر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مانشيني وأكد خلالها أن الفريق خلال عامين سيكون حاله أفضل بشكل واضح عما كان عليه قبل عام من الآن.

وقال مانشيني: "في خلال عامين سيكون لدينا فريقًا قويًا يمكنه المنافسة بشكل جيد على المستوى الأوروبي ويمكنه تقديم كأس عالم جيد في 2022".

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وأضاف: "لم يسبق لنا مطلقًا أن فشلنا في الصعود لكأس العالم مرتين على التوالي ولا يمكن أن يحدث ذلك في الوقت الحالي، لكن علينا أن نفكر بشكل أكبر".

وعن زانيلو قال: "لقد تابعته في بطولة أوروبا للشباب وكنت منبهرًا للغاية به وبتونالي وكين وسكاماكا، لقد أحببت طريقة لعبهم وقدرتهم البدنية".

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وأكمل: "زانيلو لديه شخصية قوية ويمكن مقارنته ببول بوجبا بالفعل، لكن دومًا من الصعب أن تفهم الشباب، وأخشى عليه من أن يكون في ورطة".