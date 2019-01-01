روبرتو كارلوس: مارسيلو الأفضل في العالم لسبع سنوات مقبلة

تعرف على تصريحات كارلوس حول مارسيلو ونصيحته لزيدان وصفقات ريال مدريد

أكد روبرتو كارلوس، أسطورة ريال مدريد، أنّ صفقات الفريق في الصيف قادرة على تحسين الموسم المقبل مشيرًا إلى أنّ مارسيلو يستطيع أن يستمر الأفضل في مركزه لسبع سنوات أخرى.

ريال مدريد تعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو بجانب ضم لوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو ورودريجو جوس وفيرلاند ميندي.

وقال كارلوس في حوار خاص مع Goal: "الموسم الماضي في ريال مدريد لم يكن كالمتوقع ولكن لا يجب نسيان آخر 5 مواسم بالفوز بدوري الأبطال والدوري وتقديم مستويات ونتائج عظيمة".

وتابع: "هازارد لاعب رائع ومن الجيد وصوله إلى ريال مدريد ولديه الشغف لتحقيق كل البطولات أما لوكا يوفيتش فهو موهبة شابة لديها القدرة على تقديم الأفضل. أتمنى له التوفيق في مدريد".

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التفاصيل كاملة 👇 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

كارلوس نصح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ألا يقوم بتغييرات كبيرة على مستوى التشكيل لأن هذا الفريق حقق كل البطولات خلال السنوات الماضية ولكن من الضروري التنافس بين جميع العناصر لتقديم الأفضل.

واختتم: "مارسيلو يمتلك أسلوبًا مختلف عني ولديه قدرات بالكرة ودونها افضل مني كما حقق دوري أبطال أوروبا أكثر مني وحزين لغيابه عن منتخب البرازيل. في السنوات العشر الماضية والمقبلة أو على الأقل السبع سنوات المقبلة مارسيلو هو الأفضل في العالم في مركزه".