روبرتو كارلوس: أتمنى مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

تعرف على تصريحات كارلوس حول كوبا أمريكا

أكد روبرتو كارلوس، أسطورة المنتخب البرازيلي، صعوبة الفوز بكوبا أمريكا لكون السيليساو البلد المنظم كما حذّر من هداف الأرجنتين، ليونيل ميسي.

البرازيل تتواجد في المجموعة الأولى رفقة بيرو وبوليفيا وفنزويلا.

وقال كارلوس في حوار خاص مع Goal: "فقدنا نيمار للإصابة، وهذا الأمر أفادنا في تهدئة الأجواء فلم يعد أحد يتحدث عن أي شيء سوى كرة القدم وأتمنى أن تصبح الأمور أفضل معه وينهي أزماته".

وتابع: "بالطبع أتمنى فوز البرازيل بالبطولة رغم صعوبتها، وتنظيمنا لها يجعل الضغط أكبر مما يعقد الأمور على اللاعبين. واثق من قدرة العناصر الموجودة على تجاوز الأمر والتركيز على الفوز".

نجم ريال مدريد السابق تحدث عن منافسة منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا بقوله: "ليونيل ميسي لاعب عظيم ولكنّه لم يكن محظوظًا مع المنتخب مثلما حدث في برشلونة بسبب اختلاف طريقة اللعب. أتمنى أن يلعب البرازيل أمامهم في المباراة النهائية".

ما هي أفضل تميمة لبطولة كوبا أمريكا من وجهة نظرك؟ 🤔 pic.twitter.com/D5eMqOEAoz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 13, 2019

جدير بالذكر أنّ آخر نهائي جمع بين الأرجنتين والبرازيل شهد فوز السيليساو بالبطولة في 2007 بعد الانتصار بثلاثية نظيفة.