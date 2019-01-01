روبرتو: إنها رسالة لنا كي لا نسترخي

لاعب البلوجرانا محبط عقب التعادل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيرجي روبرتو لاعب برشلونة إحباطه عقب التعادل مع أوساسونا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لليجا.

وقال روبرتو عقب المباراة:"لقد ضغطونا كثيراً وكان من الصعب السيطرة على الكرة، لم نستطع العثور على تلك السيطرة في الشوط الأول".

وأضاف:"نشعر بإحباط كبير والآن هذا وقت التفكير في المباراة المقبلة".

وأوضح:"نعرف أن هناك ملاعب مثل ملعب أوساسونا، وإذا لم نستطع النجاح سيكون الثمن غالياً، لقد سجلوا أولاً وصعبوا علينا خلق الفرص".

أما عن وضع الليجا الحالي قال:"لا يزال هناك الكثير من المباريات الباقية في الدوري، لقد لعبنا 3 مباريات فقط، إنها البداية، ولكنها رسالة كي لا نسترخي".

يذكر أن برشلونة جمع 4 نقاط في أول 3 مباريات حتى الآن، كأسوأ بداية منذ 2008-2009.