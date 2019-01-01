روبرتسون يحذر زملائه في ليفربول من تربص مانشستر سيتي وليستر

أندرو روبرتسون مدافع فريق ليفربول يحذر زملائه من التراخي بالرغم من فارق النقاط الكبير مع بقية المنافسين.

حذر أندرو روبرتسون مدافع فريق ليفربول زملائه في صفوف الريدز من التراخي أو منح ليستر سيتي ومانشستر سيتي الفرصة لتعويض فارق النقاط معهم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روبرتسون مع صحيفة "ليفربول إيكو" وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لتقديم كل ما لديه في الأشهر المقبلة لو أراد تحقيق الفوز بالدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون: "في العام الماضي حققنا ٩٧ نقطة في الدوري الإنجليزي ولم نفز بالمسابقة في حين أن ٩٥٪ ممن حققوا ذلك العدد من النقاط فازوا بها".

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وأضاف: "بالنسبة لنا الأمر لا يزال يؤلمنا حتى الآن أن نخسر الدوري بعد ذلك الموسم المذهل، لكننا تجاوزنا كل شيء بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأكمل: "بعد التعادل مع مانشستر يونايتد شعرنا بالغضب لكننا عدنا وحققنا الكثير من الانتصارات بعد ذلك سافرنا لقطر وعلينا عندما نعود أن نكمل بنفس الطريقة".

وأنهى تصريحاته: "كل مباراة هامة بالنسبة لنا، هذا الموسم لدينا أفضلية في عدد النقاط لكننا نعلم أننا لو خسرنا بعضها سينقض علينا مانشستر وليستر سيتي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحل ضيفًا على نظيره ليستر سيتي مساء الغد في مباراة الجولة الـ ١٩ والختامية للدور الأول من الدوري الإنجليزي.