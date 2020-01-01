روبرتسون وأرنولد: الدفاع هو الأساس لليفربول وخط الوسط كلمة السر

أرنولد وروبرتسون يتحدثان عن أهمية الدفاع في ليفربول

أوضح الثنائي ترنت أرنولد، وأندرو روبرتسون أهمية الدفاع بالنسبة لليفربول، مشيرين إلى أن الدفاع هو الأساس الذي يجعل ليفربول يعيش فترات من النجاح حالياً.

وأجرت شبكة سكاي سبورت حواراً صحفياً، مع الثنائي سنستعرضه معاً في الأسطر التالية.

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عند سؤال أرنولد عن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة له الدفاع أم الهجوم قال: "الدفاع الأساس الصحيح لأي نتيجة، عقليتنا أن نحاول دائماً نحافظ على نظافة شباكنا".

وواصل: "يجب أن ندافع بشكل جيد، ولدينا خط الوسط والهجوم يخلقون الأهداف ونحن نساعدهم، إذا خرجنا بشباك نظيفة فسنربح المباريات".

ومن جانبه قال روبرستون: "أعتقد أن خط الوسط هو كلمة السر، في خروجنا بالشباك النظيفة، المدرب يأمرنا بالزيادة الهجومية في بعض الأوقات ونحن نستغل عندما نشعر بها".

وأضاف: "فابينيو وهندرسون وفينالدوم يقومون بتغطيتنا في أوقات الزيادة الهجومية، وفي بعض الأوقات عند زيادتهم نقوم نحن بتغطيتهم، نحن لا نكتفي بالتركيز على الدفاع والشباك النظيفة نحن نعرف أننا بإمكاننا المساهمة الهجومية وخلق الفرص وأثبتنا ذلك للجميع".

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وعند سؤال أرنولد عن شعوره، برأي الجميع في انه تسبب في تغيير أداور الظهير، قال: "لا أعتقد أنني حاولت تغييره، أنا فقط ألعب بشكل جيد وهذه الطريقة التي يجب أن يقوم بها كل لاعب".

ومن جانبه قال روبرستون: "إن ما يحدث أمر مدهش، وبالطبع أليسون فان دايك لهم دوراً كبيراً، مثلا فان دايك هو الذي يقودنا ويدفعنا للأمام".