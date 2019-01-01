روبرتسون: ماني من أفضل لاعبي العالم وهذا ما ننتظره من ثلاثي الهجوم

الظهير العصري الاسكتلندي يتغزل في أسد التيرانجا

استفاض الظهير الأيسر لليفربول أندي روبرتسون في مدح زميله السنغالي ساديو ماني، معتبره أحد أفضل لاعبي كرة القدم في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيره الكبير على نتائج أحمر الميرسيسايد.

وواصل أسد التيرانجا تألقه مع الريدز هذا الموسم، بتسجيل الهدف الأول في اختبار "سيلهرست بارك" الأخير أمام كريستال بالاس، قبل أن يتكفل شريكه في الخط الأمامي من تسجيل هدف تأمين الثلاث نقاط في آخر خمس دقائق.

ويرى الدولي الاسكتلندي أن ماني هو العلامة الفارقة لليفربول هذا الموسم، لا سيما بعد وصوله لهدفه الشخصي رقم 29 على مدار السنة الميلادية، أكثر من ضعف أي لاعب آخر في صفوف الفريق.

وقال مدافع هال سيتي السابق عن ماني "يقدم مستوى أكثر من رائع هذا الموسم، حتى عندما جئت إلى النادي عام 2017، كان مذهلاً بأتم معنى الكلمة، لكن الآن أصبح فرس الرهان كما يفعل في كل مرة أمام المرمى، والآن أصبح حادًا أمام المرمى".

وأضاف "كانت سنة ميلادية أكثر من رائعة بالنسبة له، ونتمنى أن يستمر على نفس المنوال لنهاية الموسم لأن هذا سيساعدنا كثيرًا. صحيح الجميع يقدم أفضل ما لديه، لكنه يعد عامًا استثنائيًا بالنسبة لماني، حيث تحول إلى مستوى آخر".

وسُئل "هل يعتبر من أفضل لاعبي العالم؟ أود أن أقول ذلك ويعطيه الناس حقه. دائمًا نتحدث مع ثلاثي الهجوم، ربما فيرمينو لا يسجل بنفس معدل صلاح وماني، لكن ما يقوم به على أرض الملعب لا يصدق، وإذا لم يتفانى في مساعدة الفريق لن يسجل ماني وصلاح هذا الكم الهائل من الأهداف".

وختم "نأمل أن يحافظ ثلاثي الهجوم على هذا الموسم لأننا ما زلنا في منتصف الموسم، الإصابة؟ لا زلت أتألم، وآمل أن تكون الأمور أفضل في المرحلة القادمة، لم أعتقد أنني سألحق بمباراة كريستال بالاس، ونفس الأمر بالنسبة لصلاح، لكن المدرب اتخذ القرار المناسب، حفاظًا على سلامة صلاح".