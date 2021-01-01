روبرتسون: ليفربول يستطيع إنهاء الموسم بشكل أفضل، والإصابات حملتنا أكثر من طاقتنا

أندي روبرتسون نجم ليفربول مؤمن بقدرة فريقه على تحسين نتائج الموسم الجاري.

أكد أندي روبرتسون نجم فريق ليفربول على إيمانه بقدرة فريقه على تحسين النتائج في الموسم الجاري مع حلول الأسابيع الأخيرة منه.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن الفريق تحمل فوق طاقته بسبب الإصابات هذا الموسم.

وقال روبرتسون: "لقد كان موسمًا صعبًا للغاية، لكنني أحب أن أتحمل المسؤولية، بالرغم من أنني عانيت كثيرًا بسبب غياب أمثال فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وجو جوميز".

تياجو: أحترم ريال مدريد، وراموس سيكون خصمي بعد التوقف الدولي!

وأضاف: "لسوء الحظ لا نمر بموسم جيد بنفس القدر الذي كنا نتخيله، لكن لا يزال لدينا الوقت من أجل إصلاح كل شيء، وجعل الموسم أفضل".

وأردف: "نحن نؤمن أننا يجب أن نتواجد في مركز أعلى بجدول الترتيب، وهو ما كان الأمر عليه قبل أعياد الميلاد، لكننا مررنا بفترة صعبة وهذه هي نتائجها".

وأكمل: "أتمنى أن نظهر بالشكل الذي كنا عليه سابقًا، وأن نستمر في القتال، ومن الممكن أن يكون الموسم جيدًا في النهاية، علينا أن نعمل على الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأنهى كلماته: "لقد عانينا لغياب الاستمرارية هذا الموسم، ولا يمكن الوصول لأحد المراكز الأولى إلا بالفوز في سبع أو ثماني مباريات متتالية، نحن بحاجة لذلك في نهاية الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ولا يزال أمامه تسع جولات لنهاية الموسم.