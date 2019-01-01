روبرتسون: ليفربول قام بعمل طيب في إيقاف ميسي

ميسي سجل ثنائية في مرمى الريدز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق أندي روبرتسون، مدافع ليفربول، على سقوط فريقه الكبير على ملعب "كامب نو" على يد برشلونة، وعزا الأمر لتألق نجمه ليونيل ميسي رغم محاولات الريدز لإيقافه.

وسجل ميسي ثنائية وقبلها لويس سواريز هدفاً لينتصر برشلونة على ليفربول مساء الأربعاء بثلاثية نظيفة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحليل | برشلونة وليفربول.. لا منطق في وجود ميسي

رجل ليلة الأبطال وكل ليالي كرة القدم الحقيقة 🐐 pic.twitter.com/oxnG9u8aI1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 1, 2019

وقال روبرتسون للصحافة: "نعرف مدى جودته، هو الأفضل بالعالم، ولكن برأيي قمنا بعمل طيب أمامه اليوم، سجل من متابعة وركلة حرة عالمية، لا يوجد شيء لنفعله في ذلك".

وأكمل: "كم مرة فعل نفس الأمر؟ أنظر، هو لاعب عالمي ولكن لنتمنى أن نبقيه تحت السيطرة الثلاثاء المقبل وسنرى ما سيحدث".

هدفا ميسي في مرمى ليفربول مساء الأربعاء وصلا به إلى الرقم 600 طوال مسيرته الكروية مع برشلونة بكل المسابقات.

ويُلعب لقاء العودة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد"، وسيحتاج ليفربول للفوز بفارق أربعة أهداف من أجل العبور للنهائي.