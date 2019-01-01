روبرتسون: علينا التعلم من درس العام الماضي أمام نابولي

أبرز ما قاله أندرو روبرتسون قبل مواجهة نابولي وليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول إن لاعبي الفريق عليهم التعلم من درس العام الماضي قبل المواجهة المنتظرة أمام نابولي.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نابولي مساء الغد على ملعب سان باولو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقبل 24 ساعة من المواجهة المنتظرة، قال روبرتسون إن الوقوع في نفس الخطأ لعامين متتاليين سيكون أمرًا سلبيًا للغاية، لذا فالخسارة في سان باولو تعد مشكلة كبرى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "الفوز في مباراة الغد سيكون بمثابة بداية مميزة للحفاظ على لقبنا كأبطال لدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي في إنجاز نطمح بأن نسجله باسمنا"

وتابع: "في العام الماضي ارتكبنا العديد من الأخطاء وسقطنا في فخ الهزيمة التي كادت تطيح بنا من البطولة لولا تحقيق الفوز على الفريق ذاته في الجولة الأخيرة، لا نريد أن نكرر السيناريو ذاته في الموسم الحالي"

5 أسباب تدفع ميسي للرحيل عن برشلونة

يذكر أن نابولي قد حقق الفوز على ليفربول على سان باولو بهدف مقابل لا شيء في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.