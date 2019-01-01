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الدوري الإنجليزي الممتاز

روبرتسون: سنتعلم من أخطائنا ومانشستر سيتي يدرك قدرتنا

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آندرو روبرتسون ظهير فريق ليفربول يؤكد أن فريقه سيحاول بأفضل ما لديه في الموسم المقبل من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف آندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول عن فخره بما حققه فريقه في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي رغم خسارة اللقب في الأمتار الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لليفربول وأكد خلالها أن الفترة المقبلة تحتاج لتحضير خاص.

وقال روبرتسون: "لقد لعبنا موسمًا كبيرًا أمام منافسًا مذهلًا، وأنهينا كل ما قدمناه بجمع 97 نقطة، لو عرض علينا أحدهم ذلك قبل أشهر في بداية الموسم لكنا قد وافقنا عليه على الفور".

وأضاف: "الأمر الجيد أن مانشستر سيتي يعرف أين نقف نحن الآن، وأننا لن نذهب لأي مكان، هذا الفريق الذي نملك قوي وسيظل مستمرًا مع بعضه البعض في الموسم المقبل".

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وأكمل: "لم نخطيء في الكثير من الأمور، لكننا سنتعلم من أي خطأ وقعنا فيه، لدينا مباراة كبيرة مقبلة علينا أن نركز فيها بعد ذلك سنفكر في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد خسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بعدما جمع 97 نقطة، وهو رقم قياسي خاص بالريدز.

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