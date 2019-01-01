روبرتسون: جماهير تشيلسي ضغطت على الحكم

أندرو روبرتسون نجم فريق ليفربول يؤكد أن حكم مباراة فريقه ضد تشيلسي تعرض للكثير من الضغط من قبل جماهير البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أندرو روبرتسون نجم دفاع ليفربول الإنجليزي أن حكم مباراة فريقه أمام تشيلسي في البريميرليج كان قد تعرض لضغوطًا كبيرة من قبل جماهير البلوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه لم يستحق الحصول على عدد من البطاقات الصفراء أثناء المواجهة بداعي تعطيل اللعب.

وقال روبرتسون: "لا أعتقد أننا كنا نقوم بمثل تلك الأمور في مواجهة تشيلسي وفي نيتنا أي نوع من التعمد، ولا يمكنكم أن تتوقعوا من فريقنا أن يعيد الكرة بسرعة للعب".

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وأضاف: "جماهير تشيلسي ضغطت على حكم المواجهة ومارست الإلحاح عليه وبسبب ذلك كان يقوم بتعجيل لعبنا للكرة بشكل مستمر طوال المباراة".

وكان حكم اللقاء قد أشهر بطاقة صفراء في وجه ألكسندر أرنولد في لقاء الأمس بسبب تعطيل استئناف اللعب في المواجهة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بفوز فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.