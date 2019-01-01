روباليس: السوبر الإسباني في السعودية ثلاث سنوات وسيكون الأكثر إثارة

رئيس الاتحاد الإسباني يؤكد استضافة السعودية للسوبر في الثلاث سنوات القادمة

أعلن لويس روباليس، رئيس الاتحاد الإسباني، عن إقامة السوبر الإسباني بنظامه الجديد، في المملكة العربية السعودية لثلاث سنوات قادمة.

ومن المنتظر أن تستضيف الأراضي السعودية السوبر الإسباني، بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وقال روباليس في المؤتمر الصحفي للإعلان عن السوبر: "سيتم لعب السوبر في السعودية خلال المواسم الثلاثة المقبلة، لقد قمنا بدراسات كثيرة ووصلنا إلى أنه سيكون السوبر الأكثر إثارة في التاريخ".

وواصل: "جميع الأندية وافقت على إقامة السوبر في الشرق الأوسط، أما بالنسبة لتوزيع الأموال، سيكون هناك بنداً يعتمد على تاريخ كل فريق، وهذا يحدث في البطولات المختلفة مثل دوري أبطال أوروبا، وبالنسبة للفرق التي ستكون في مستوى واحد ستحصل على نسب متساوية من الأرباح".

وتابع حديثه قائلاً: "الفرق المتأهلة إلى كأس السوبر، ستتأهل مباشرة إلى دور الـ 16 من كأس الملك، مراعاة للاعبين والأندية نحن نريد تنظيم مسابقة مريحة للجميع".

وحول سبب اختيار السعودية لاستضافة البطولة قال: "وفقاً لقواعد الفيفا فأن السوبر هو المباراة الوحيدة التي يمكن أن تُلعب خارج البلاد، وعندما جلسنا مع المسؤولين السعوديين، رأينا أن الرياضة نقطة تحول في السعودية".

السوبر الإسباني في السعودية والنهائي يساوي 12 مليون يورو

واستطرد: "لقد وقعنا خطة استراتيجية، وطموحة للفترة القادمة، وسنساعد على إقامة مسابقة كرة قدم نسائية هناك".

جدير بالذكر أن لقب السوبر الإسباني يحمله برشلونة بعد الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في أغسطس من العام الماضي.