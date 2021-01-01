رواتب خانقة وأقساط صفقات لاعبين راحلين.. اقتصاد برشلونة في مهب الريح

أرقام لا تصدق..

نشر برشلونة تقريرًا عن حالته الاقتصادية، اكتُشف خلاله درجة الانهيار الذي يعيشه النادي الكتالوني، وكيف أنه سيتعين عليه هذا العام تسديد أقساط صفقات للاعبين رحلوا من الأساس عن كامب نو.

يبدو أن إدارة جوزيب ماريا بارتوميو السابقة ارتكبت إثمًا كبيرًا في حق برشلونة بكل المقاييس، فإلى جانب التقسيط في لاعبين لا يستحقوا تلك المبالغ الضخمة، تشكل رواتب اللاعبين الحاليين أكبر الأزمات على الإطلاق في اقتصاد النادي.

كتلة الرواتب وحدها تمثل 74% من إجمالي دخل برشلونة، وهو وضع وفقًا لما أكده مستشار اقتصادي لموقع جول مقلق للغاية، ومن ثم فعلى الإدارة حاليًا التفاوض على تقليص هذه الرواتب أو تأجيلها وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.

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يبلغ إجمالي ديون برشلونة 1.173 مليون يورو، مع دين قصير الأمد بقيمة 730، ورأس مال عامل سلبي يتجاوز 600 مليون يورو، أرقام أقل ما توصف بالكارثية وتنذر بأزمة كبيرة في الفترة المقبلة.

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أقساط الصفقات

التقرير أيضًا أظهر أن برشلونة يدين بـ126 مليون يورو لعدة صفقات لأندية أخرى، فيما ينتظر أن تدخل خزائنه فقط 46 مليون يورو من عمليات بيع للاعبيه في الفترات الماضية.

لكن السؤال هنا أي لاعبين لا يزال برشلونة يدفع ثمنهم؟ بالطبع الاسم الأول هو أغلى صفقات النادي عبر تاريخه، فيليبي كوتينيو، والذي ينبغي على النادي تسديد قسط بقيمة 29 مليون يورو قبل 30 يونيو المقبل.

تنقسم الأقساط إلى أقساط على المدى الطويل وأقساط قبل 30 يونيو المقبل (المدى القصير)، كوتينيو مثلًا لا يزال على الإدارة دفع 40 مليون أخرى من أجله على المدى الطويل.

الجدول التالي نستعرض فيه كل الأقساط التي على الإدارة الكتالونية دفعها:

ديون برشلونة لسوق الانتقالات المدى القصير المدى البعيد بوردو (مالكوم) 9.891 10.114 جريميو (أرتور ميلو) 7.996 13.5 فالنسيا (نيتو) 6.5 13 ليفربول (كوتينيو) 29.254 40 أياكس (فرينكي دي يونج) 16.011 48.034 أتلتيكو مدريد (حقوق تفضيلية ويقصد بها أنطوان جريزمان) 5 5 يوفنتوس (ماتيوس بيريرا) 3.758 3.843 يوفنتوس (ميراليم بيانيتش) 4.814 52.861 سبورتينج براجا (ترينكاو) 9.63 9.84 فياريال (دينيس سواريز) 241 482 أتلتيكو مينيرو (إيمرسون) 6 - بلد الوليد (خوسيه أرنايز) 250 - ريال بيتيس (جونيور فيربو) 9 - إيبار (مارك كوكوريلا) 2.42 - لاس بالماس (بيدري) 1.25 - ألباسيتي (راي ماناج) 2 - بالميراس (ماتيوس فيرنانديش) 4.642 - ساوباولو (إيمرسون) 33 - بايرن ميونخ (أرتورو فيدال) 950 - ديبورتيفو لاكورونيا (برانداريز) 73 - أخرى 6.508 - الإجمالي 126.221 196.674

أسماء جزء كبير منها رحل بالفعل مثل أرتورو فيدال ومالكوم وأرتور ميلو وكوكوريلا وغيرهم، لكن سوء التخطيط الاقتصادي لإدارة بارتوميو وضعت حقًا برشلونة في وضع سيئ للغاية وغير مبرر بالمرة.

كارثة جريزمان

من المعروف أن إدارة برشلونة دفعت 125 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع أنطوان جريزمان، كانت الصفقة على غير رغبة النادي العاصمي، لكنها تمت في النهاية من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي في الاتحاد الإسباني.

إدارة الروخي بلانكوس قررت اللجوء إلى المحاكم لمقاضاة برشلونة للتفاوض مع اللاعب دون إذن ناديه مع توزيع عمولات كثيرة، في النهاية كيف احتوت إدارة بارتوميو غضب النادي العاصمي؟ بدفع مبلغ إضافي!

هذا ما تظهره الميزانية المنتشرة، فمن ضمن الديون الموجودة "حقوق تفضيلية" لأتلتيكو مدريد، وبحسب المصادر فإن الخمسة ملايين المستحقة قبل يونيو 2021 هي جزء من 15 مليون متفق عليها مع إدارة الأتليتي لاحتواء غضبهم.

وبشكل عام، دفعت إدارة بارتوميو 5 ملايين فقط، بينما يتبقى 10 آخرين، 5 على المدى القصير و5 على المدى الطويل، أي أن التكلفة الكاملة لصفقة جريزمان هي 140 مليون يورو.

الحل الوحيد

الآن يمكن أن يُفهم لماذا قررت إدارة برشلونة ترك لويس سواريز مجانًا وكذلك فيدال والأمر نفسه قد يتكرر مع عدد من اللاعبين مثل صامويل أومتيتي وغيره، فالحل الوحيد هو تخفيض الرواتب لمواجهة الأزمة المالية.

لذلك لن يكون مستغربًا إن قامت الإدارة ببيع اللاعبين أكثر في يناير أو التخلص منهم بدون مقابل مادي، على أن تبدأ مفاوضات مع المؤكد بقائهم من أجل إقناعهم بتخفيض الرواتب لمواجهة الكارثة الموجودة.