كونتي: لوكاكو يمكنه منافسة رونالدو على لقب الهداف

قبل مواجهة أودينيزي بالدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أنطونيو كونتي مدرب إنتر، عن استعداده لبذل قصارى جهده، من أجل مساعدة أليكسيس سانشيز للعودة لمستواه مرة أخرى.

سانشيز انضم لإنتر بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لموسم واحد.

كونتي تحدث عن تحمسه للعمل مع المهاجم التشيلي، قبل مواجهة الفريق أمام أودينيزي بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحاته:"هو لاعب رائع جداً وأظهر ذلك بالبطولات التي فاز بها مع برشلونة ولعبه في مانشستر يونايتد".

وأضاف:"سانشيز لاعب قوي وسريع ومقاتل، يجب أن نساعده لاستعادة ثقته التي فقدها في إنجلترا، قيمته معروفة بدون أي شك ونتمنى رؤية أليكسيس الذي نعرفه جيداً".

وأما عن لوكاكو:"يمثل قيمة كبيرة لنا هو الآخر، يفكر في الفريق قبل التسجيل ويمكنه منافسة رونالدو على لقب الهداف".

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رحيل إيكاردي:"هو يمثل نفسه الآن، بالنسبة لنا في إنتر نتمنى له التوفيق ولا نعتبره ضمن الفريق في الوقت الحالي، لذلك لن نتحدث عنه".

وعن مواجهة أودينيزي:"ستكون مباراة العمر بعد العودة من الراحة الدولية، أرى طاقة وحيوية كبيرة بالفريق أتمنى رؤيتها في الملعب أمام فريق قوي يمتلك لاعبين مميزين مثل دي بول وبوسيتو ونيستوروفسكي".

يذكر أن إنتر يلعب مباراة أودينيزي بعد الفوز بأول مواجهتين له بالدوري الإيطالي أمام كالياري وليتشي.