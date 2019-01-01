رموز النصر يعلقون على أزمة الإدارة الحالية وخالد الغامدي

خرج فيصل بن تركي عن صمته على الأزمة الخيرة للاعب خالد الغامدي وتصريحاته المثيرة للجدل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علقت رموز نادي النصر السعودي على تطورات الأزمة الحالية بين إدارة النادي الحالية واللاعب خالد الغامدي، الذي وجه اتهامات قوية للإدارة.

وخرج فيصل بن تركي عن صمته على الأزمة الخيرة للاعب خالد الغامدي وتصريحاته المثيرة للجدل.

رئيس العالمي السابق قال عبر حسابه بـ "تويتر" : "الاحترام للجميع مهم من جميع من ينتمي للنصر ومن يمثلنا جميعنا كنصراويين محبين لهذا الكيان العالمي الكبير هي الإدارة برئاسة أخي الأستاذ سعود السويلم وهم حريصين على مصلحة الكيان مثل حرص محبين هذا الكيان، ولكن هم الأقرب لما يدور داخل النادي وكلنا ثقة بعملهم". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان خالد الغامدي قد فتح النار على الإدارة الحالية لنادي النصر بسبب سوء المعاملة من قبل بعض المسؤولين بالنادي، مما تسبب في طرده من النادي.

تقارير صحفية تتحدث عن صعوبة مشاركة لاعب وسط #النصر نور الدين أمرابط والمهاجم النيجيري أحمد موسى في مباراة الفريق أمام #الفيحاء يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لعدم جاهزيتهما البدنية.



(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/HRXwMNIUSl — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 19, 2019

وأضاف رئيس النصر السابق أن العالمي يعتبر منافس قوي على جميع البطولات، قائلا: "الهدوء مطلب والتراشق الإعلامي الحالي لن يفيد النادي فعلينا كمحبين أن نترك الإدارة تعمل بما فيه مصلحة النادي والثقة بهم".

حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين لكن مايحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيراً خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لاينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) January 18, 2019

ولم يكن بن تركي الوحيد الذي علق على هذا الأمر، بدل أبدى ماجد عبدالله أسطورة نادي الاتحاد ماجد عبدالله على هذه الأزمة أيضاً وغرد عبر "تويتر" : "حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيراً خالد الغامدي يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي الذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية".