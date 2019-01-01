الدوري المصري الممتاز

رمضان صبحي: وفينا بوعدنا أمام الجماهير بعد مباراة صن داونز

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تصريحات رمضان صبحي عقب تتويج الأهلي بالدوري

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جناح النادي الأهلي رمضان صبحي إن التتويج بلقب الدوري يعد هدية اللاعبين للجماهيرالتي تستحق الفرحة بعد وقوفها مع الفريق طوال الموسم الصعب.

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وكان الأهلي قد نجح في حسم لقب الدوري بفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بهدف لعلي معلول وثنائية لحسين الشحات.

وعقب المباراة قال رمضان صبحي إن الموسم كان صعبًا ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية في التتويج بلقب الدوري في النهاية رغم تعقيد المنافسة.

وأضاف: "لقد وفينا بوعدنا للجماهير بأن نكون أبطالًا للدوري بعد الهزيمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي والخروج من دوري أبطال أفريقيا مبكرًا"

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يذكر أن الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن انتصاره فقط ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ولم يشفع له في المنافسة على لقب الدوري.

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