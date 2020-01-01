رمضان صبحي: هذه أفضل لحظات مسيرتي وأشجع ريال مدريد أوروبيًا

رمضان صبحي يتحدث عن اللحظة الأكثر تأثيرًا في مسيرته

تحدث رمضان صبحي نجم الأهلي الحالي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، عن أفضل اللحظات المؤثرة في مسيرته.

رمضان صبحي من القلائل الذين يمتلكون الخبرة بين اللاعبين المصريين رغم صغر سنه ولكن يقدم الكثير خلال المباريات التي يخوضها مؤخرًا مع الأهلي أو منتخب مصر الأولمبي.

وقال صبحي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" في بث مباشر مع نادي الشارقة للصحافة: "التتويج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر الأولمبي أكثر لحظة مؤثرة في مسيرتي بكرة القدم".

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | عصابة تستخدم محمد صلاح لتسهيل السرقة

وأضاف: "تعد أفضل لحظات في مسيرتي خاصًة بعد إسعاد الشعب المصري بعد إخفاق الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية للكبار".

وأردف رمضان صبحي: "جماهير إنجلترا كبيرة، ولكن جماهير الأهلي مختلفة وتدفع اللاعب في تقديم مليون في المئة من مستواه".

واختتم نجم الأهلي تصريحاته قائلًا: "ريال مدريد فريقي المفضل عالميًا، وأتعاطف مع ليفربول في إنجلترا وأشجع مانشستر سيتي وآرسنال".

ويسعى الأهلي في الوقت الحالي الحصول على توقيع رمضان صبحي نهائيًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة رغم قيمة الصفقة المتوقعة الكبيرة.