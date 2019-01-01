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الدوري المصري الممتاز

رمضان صبحي: لاعبو الأهلي قادرون على التتويج بالبطولات

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لاعب الأهلي يوجه رسالة لجماهير ناديه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

طلب رمضان صبحي، لاعب فريق النادي الأهلي، من جماهير ناديه، بمساندة اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنهم قادرين على التتويج بالبطولات.

الأهلي فاز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء المؤجل من الإسبوع الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

رمضان صبحي قال خلال تصريحات لقناة الأهلي: "أطلب من جماهير الأهلي الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة، وجمع اللاعبين قادرين على العودة للفوز بالبطولات".

لاعب الأهلي تابع: "تحقيق الفوز على المقاصة شيء مهم خلال الوقت الحالي، ونتمنى الاستمرار هكذا في المباريات المقبلة".

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وفسر رمضان صبحي احتفاله بهدفه خلال المباراة، حبث قال: "واقي القدم عليه صورة والدتي وزوجتي وأردت الاحتفال بهذا الطريقة".

رمضان اختتم تصريحاته متحدثًا عن الإصابات، حيث قال: "هناك عدد كبير من الإصابات، وعندما تعود تلك العناصر سيكون الفريق أقوى من الآن".

رمضان صبحي سجل الهدف الثالث للأهلي، بطريقة رائعة "كعب القدم"، وصنع الهدف الأول الذي سجله زميله حسين الشحات.

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