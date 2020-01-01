رمضان صبحي: جمعت متعلقاتي من الأهلي .. عودتي لإنجلترا إجبارية

رمضان صبحي يعلن رحيله عن الأهلي

كشف رمضان صبحي لاعب الأهلي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وينتهي ارتباط رمضان صبحي مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ليعود لناديه الإنجليزي بعد عدم التوصل لاتفاق بين إدارتي الناديين.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لموقع "في الجول" المصري: "النادي الإنجليزي خاطبني من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق في إنجلترا".

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وأضاف جناح منتخب مصر: "أجمع متعلقاتي من النادي الأهلي لأن سفري إلى إنجلترا أصبح إجباريًا، من أجل الانضمام للتدريبات".

ويعد رمضان صبحي من أبرز اللاعبين الواعدين في تاريخ مصر، بعد المستوى المميز الذي قدمه رفقة الأهلي خلال الفترة الأخيرة ومنتخب مصر للشباب.

وخرجت تقارير صحفية مؤخرًا، تشير إلى منافسة بيراميدز للأهلي لضم رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.