رمزي: مباراة تنزانيا متوسطة المستوى وهناك سلبيات يجب ان نعالجها

هناك الكثير من العمل داخل معسكر الفراعنة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب المصري أن المباراة الودية أمام تنزانيا أظهرت بعض السلبيات، التي يجب علاجها قبل كأس الأمم الأفريقية.

وتفوق المنتخب المصري، بهدف نظيف على نظيره التنزاني في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في إطار استعداد المنتخبين للبطولة الأفريقية.

وقال رمزي في تصريحات عقبت اللقاء: "كي نكون صادقين مباراة تنزانيا كانت متوسطة المستوى، سيطرنا على المباراة ولكن بمستوى متفاوت".

وواصل: "لقد كانت فرصة جيدة لتجربة أكثر من طريقة لعب، ولكن الإرهاق ضرب بعض اللاعبين في الشوط الثاني".

وتابع: "هناك العديد من السلبيات التي ظهرت في المباراة، منها مستوى الدفاع يجب أن يتحسن، وتمركز خط الوسط وفقدان الكرة بسهولة الذي شكل خطورة علينا في الهجمات المرتدة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "يجب ان يتحسن استحواذنا للكرة وتبقى معنا أطول فترة ممكنة، ويجب أن نتعامل بشكل جيد في الكرات الثابتة".

ما رأيك في أداء المنتخب المصري أمام تنزانيا؟✍️

نقاط إيجابية:

نقاط سلبية: — جول مصر (@goaleg) June 13, 2019

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، يفتتح مبارياته في البطولة يوم الجمعة 21 يونيو أمام زيمبابوي علي استاد القاهرة.