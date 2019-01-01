ركلة جزاء ضائعة تكلف لينجارد600 جنيه إسترليني

نجم مانشستر يونايتد لينجارد يدفع 600 باوند للمشجعين بعد إهدار ركلة جزاء في التدريبات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دفع النجم الإنجليزي جيسي لينجارد مبلغًا بسيطًا من ماله الخاص للمشجعين الحاضرين لرؤية تدريبات الفريق اليوم السبت، وذلك بعد إهداره لركلة جزاء .

وكان مانشستر يونايتد قد.حقق انتصارًا على حساب آرسنال أمس الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأهدر لينجارد ركلة جزاء في تدريبات الفريق، ما كلفه القيام بدفع مبلغ 600 جنيه إسترليني للجماهير كعقاب ذاتي على ذلك في مشهد أثار الكثير من الجدل.

وكان لينجارد قد قدم أداء مميزًا رفقة مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار التحول الذي حدث للاعبي الفريق تحت إمرة المدرب سولشار.

وشارك لينجارد في فوز مانشستر يونايتد على آرسنال أمس الجمعة، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا مع الفريق في الفترة الأخيرة بعدما أثبت نفسه.

يذكر أن مانشستر يونايتد نجح في تحقيق 8 انتصارات متتالية من أصل 8 مباريات لعبها مع المدرب النرويجي أولي جونار سولشار.