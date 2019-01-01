ركلات ليفربول الثابتة وسجل تشيلسي السيء في أهم أرقام اللقاء

تعرف على أبرز أرقام مواجهة تشيلسي وليفربول ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي على ملعب ستامفورد بريدج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ليفربول اليوم فوزًا هامًا أمام نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الجولة السادسة التي أقيمت على ملعب البلوز.

جاء هذا الفوز ليشهد العديد من الأرقام ما بين السلبية والإيجابية لكلا الفريقين، إليكم أبرزها:

سجل ليفربول ٣٤ هدفًا من كرات ثابتة في الدوري الإنجليزي منذ إنطلاق الموسم الماضي أكثر من أي فريق آخر بسبع مرات.

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تلقى فريق تشيلسي ١٣ هدفًا أول ست مباريات له بالدوري الإنجليزي هذا الموسم وهو أسوأ سجلات الفريق الدفاعية منذ موسم ١٩٧٨-١٩٧٩ عندما تلقى نفس العدد وأنهى الموسم في قاع الترتيب.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في لقاءين فقط هذا الموسم وخسر مثلهما وتعادل في اللقاءين الآخرين وجمع ثمانية نقاط فقط.

جدير بالذكر أن تشيلسي حاليًا يملك سجل أهداف بالسلب حيث سجل ١٢ هدفًا وسكنت شباكه ١٣ خلال الشهر الماضي.