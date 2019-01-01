ركلات الترجيح تصعد بجنوب إفريقيا إلى طوكيو 2020 على حساب غانا

جنوب إفريقيا تتأهل إلى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي الفوز على نظيره الغاني، بركلات الترجيح بنتيجة 8 - 7 ، في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد حلوله في المركز الثالث في البطولة، خلف الثنائي مصر وكوت ديفوار.

ويواجه منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في نهائي البطولة، بعد قليل، في ستاد القاهرة، بعد أن ضمن الثنائي الصعود لطوكيو، حيث يضع عينهما على اللقب الإفريقي.

تقدم المنتخب الجنوب إفريقي في الدقيقة 15 عن طريق محمد حبيب مدافع المنتخب الغاني عن طريق الخطأ في مرماه ليضع الأولاد في المقدمة.

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تعادل إيفانس مينساه للنجوم السمراء في الدقيقة 50، بعد أن أصبح من اللاعبين المميزين في البطولة ويعيد الأمل لمنتخب بلاده في الصعود للأولمبياد.

عاد كاموهيلو ماهلانسي للتقدم لجنوب إفريقيا في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، ليضع منتخب بلاده في المقدمة، ولكن في الوقت الذي يسير المركز الثالث نحو جنوب إفريقيا تعادل أوبينج في الدقيقة 85.

واتجه الفريقين مباشرة إلى ركلات الترجيح لتبتسم إلى جنوب إفريقيا ويتأهل الأولاد إلى أولمبياد طوكيو 2020.