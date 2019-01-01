ركلات الترجيح تصعد بالشارقة والظفرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي
لعبت ركلات الترجيح في مباريات اليوم الإثنين، دورًا كبيرًا في كأس رئيس الدولة الإماراتي في صعود كلًا من الشارقة والظفرة على حساب كلًا من عجمان وحتا.
المباراة الأولى بين عجمان والظفرة على ملعب الأول، انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح.
ابتسمت ركلات الترجيح لصالح الظفرة بنتيجة 9 مقابل 8، ليصعد الفريق إلى دور الـ8 في كأس رئيس الدولة الإماراتي، ويواصل الصراع من أجل اللقب.
وفي المباراة الثانية تمكن الشارقة من الصعود إلى دور الـ8 بعد التغلب على حتا، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.
إثارة ركلات الترجيح كانت حاضرة في المباراتين..#الشارقة و #الظفرة إلى ربع النهائي بعد الفوز على #حتا و #عجمان #كأس_رئيس_الدولة #جيم_أوفر #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wNqtLq7c0b— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 23, 2019
وتستكمل مباريات دور الـ16، بلقاءات الغد، اتحاد كلباء أمام البطائح والنصر في مواجهة شباب الأهلي دبي، والجزيرة أمام الوحدة والوصل أمام خورفكان.