ركلات الترجيح ترفض الهلال - مونتيري يخطف المركز الثالث في مونديال الأندية

مباراة مثيرة تنتهي بركلات الترجيح

خطف مونتيري المكسيكي الميدالية البرونزية من نظيره الهلال السعودي، بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدفين لصالح هدفين.

نجح البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال السعودي في خطف هدف التقدم لفريقه أمام مونتيري المكسيكي بشكل رائع وسط غفلة من دفاعات المنافس.

إدواردو استقبل كرة عرضية رائعة من ياسر الشهراني، ليقابلها برأسية رائعة تسكن شباك الفريق المكسيكي معلنًا عن الهدف الأول للزعيم في الدقيقة 36.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد، ليدرس مونتيري كيفية العودة مرة أخرى للمباراة والمنافسة على الميدالية البرونزية خلال أحداث الشوط الثاني.

هدف ⚽️



البرازيلي إدواردو يسجل الأول للزعيم السعودي برأسية ولا أروع!



مونتيري 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/Aamhl5QTOT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

أرتورو جونزاليس تعادل بعد بدء الشوط الثاني بـ10 دقائق فقط، ليعيد اللقاء إلى نقطة البداية مرة أخرى، وسعي الفريقين لخطف الفوز.

جونزاليس استغل غفلة الدفاعات الهلالية وسجل الهدف برأسية رائعة بعد خروج خاطيء من حارس مرمى الزعيم عبدالله المعيوف وسط منطقة جزاءه.

هدف ⚽️



غونزاليس يعادل الكفة للفريق المكسيكي من رأسية جديدة!



مونتيري 1 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/5kQgNgOslz — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وسريعًا أضاف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني للفريق المكسيكي بعد مرور 5 دقائق فقط من إحراز التعادل والعودة للقاء مرة أخرى، وأخذ خطوة نحو الميدالية البرونزية.

ميزا استقبل عرضية رائعة من الجهة اليسرى، ليضع نفسه أمام عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال في الدقيقة 61، ليسجل الهدف الثاني.

هدف ⚽️



العرض المكسيكي يتواصل والهدف الثاني يأتي سريعاً!



مونتيري 2 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HioFdDe0aN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وواصل الفريقين سخونة المباراة، وتعادل الهلال عن طريق الدبابة الفرنسية بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وسجل الفرنسي جوميس الهدف من رأسية رائعة ارتطمت بيد حارس مرمى مونتيري، لتعود المباراة إلى نقطة البداية مرة أخرى والمنافسة على الميدالية البرونزية.

هدف ⚽️



ومن غيره.. البديل غوميز يعادل الكفة للزعيم!



مونتيري 2 الهلال 2#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/yFeX3hmLLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي ليتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح وتبتسم لصالح الفريق المكسيكي ويخطف الميدالية البرونزية.