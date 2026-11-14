رقم 7 واحد وأسطورة واحدة.. البرتغال تغيّر شكل قميصها الأيقوني تكريمًا لكريستيانو رونالدو

دشّن المنتخب البرتغالي حقبة جديدة بعد اعتزال كريستيانو رونالدو الدولي، لكن إرث النجم الأسطوري سيبقى حاضرًا إلى الأبد على قميص المنتخب. فقبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، أعلنت البرتغال تعديلًا فريدًا على تصميم الرقم 7، لتبقى النسخة التي ارتداها "الدون" خاصة به وحده.
تكريم بصري فريد لـCR7
قرر المنتخب البرتغالي أن الرقم 7 لن يكون كما كان بعد رحيل أعظم لاعب في تاريخه. ومع استعداد الفريق لمواجهة الدنمارك في براجا، كشف المسؤولون عن تعديل في خط كتابة الرقم، إذ أصبح يتضمن شرطة صغيرة في منتصفه.
ويهدف هذا التفصيل الصغير، كبير المعنى، إلى التمييز بين النسخة التي ارتداها رونالدو طوال مسيرته التاريخية وأي نسخة مستقبلية، ليبقى التصميم المرتبط بأرقامه القياسية حكرًا على حقبته. ويأتي ذلك علامة احترام دائمة للاعب أعاد رسم معايير كرة القدم الدولية.
ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد البرتغالي التصميم الجديد برسالة مؤثرة: "حان وقت ظهور رقم 7 جديد.. لأن هناك واحدًا سيبقى خالدًا". وبهذا الخط الذي يعبر الرقم، رسم الاتحاد حدًا فاصلًا بين ماضي المنتخب ومستقبله.
مراسم وداع في براجا
ولا يمثل تغيير التصميم سوى جزء من سلسلة احتفالات مخطط لها لتوديع رونالدو. فقبل انطلاق المباراة أمام الدنمارك، سيدخل جميع لاعبي البرتغال أرض الملعب مرتدين القميص رقم 7، في رسالة جماعية للتضامن والامتنان.
وتتواصل مراسم التكريم بعد صافرة البداية، إذ سيتوقف اللعب في الدقيقة السابعة لمدة دقيقة كاملة، لتحية جماهير الملعب البلدي في براجا قائدها السابق بتصفيق أخير وقوفًا.
وتأتي هذه اللفتات بعد إعلان رونالدو في 5 نوفمبر اعتزاله الدولي، بعد فترة من الخلافات المتداولة مع المدرب جورجي جيسوس، وصلت إلى مغادرة المهاجم المخضرم معسكر الفريق مبكرًا. ورغم الجدل الذي رافق نهاية مشواره، يبقى تأثيره مستحيل الإنكار، بعدما قاد بلاده للتتويج بلقب يورو 2016 ولقبين في دوري الأمم الأوروبية.
بحثًا عن وريث دائم
ورغم تغيير التصميم، لا بد أن يرتدي أحد اللاعبين الرقم 7، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي "يويفا" تشترط ترقيم القوائم من 1 إلى 23. وخلال فترة التوقف الدولي الحالية، حصل كارلوس فوربس، جناح كلوب بروج، على القميص الشهير.
لكن فوربس يُعد حلًا مؤقتًا في ظل غياب النجوم الكبار. وتشير تراتبية الفريق إلى أن الرقم سيجد صاحبًا دائمًا بعد عودة المصابين، واستقرار جيسوس على خططه الفنية طويلة الأمد.
ويُعد رافائيل لياو، نجم ميلان، المرشح الأبرز لوراثة الرقم 7 بشكل دائم، رغم غيابه عن المباريات الحالية بسبب الإصابة. وفي الأثناء، اضطر جيسوس لاتخاذ قرارات صعبة في قائمة المباراة، باستبعاد لاعبين مثل جونسالو إيناسيو وماتيوس فرنانديز التزامًا بالحد الأقصى للقائمة.
وأيًا كان من سيرتدي النسخة الجديدة من القميص، ستظل أرقام رونالدو -146 هدفًا في 234 مباراة دولية- تلقي بظلالها على الجيل القادم.
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بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.
بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.
ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.
رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.
حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).
تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.
نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:
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العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..
ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.
لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".
لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.
تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.