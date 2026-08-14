وبحسب حساب أجرته الصحيفة الإسبانية آس، والمقربة من ريال مدريد فإن بطل العالم وأوروبا الإسباني سيكلّف الكتلان ما مجموعه 210 ملايين يورو. ويأتي هذا المبلغ من قيمة الانتقال وعمولة الوكيل والراتب والمكافآت.

وتفسر الصحيفة في ذلك بقيمة انتقال تبلغ 80 مليون يورو، وهي ما يُفترض أن مانشستر سيتي يطالب به على الأقل مقابل رودري وفقًا لتقارير إعلامية متطابقة. وبحسب ما تردد، فإن السيتيزنس قد رفضوا أيضًا العرض الأخير لبرشلونة، الذي يُقال إنه بلغ 64 مليون يورو.

أما تطلعات رودري بشأن راتبه فستصل إلى 15 مليون يورو صافية على الأقل إضافة إلى المكافآت. وبالتالي، إذا وقّع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عقدًا لمدة أربع سنوات، وهو أمر معتاد في هذا المجال نظرًا لمكانته رغم تقدمه في السن، فسيُضاف إلى ذلك أكثر من 60 مليون يورو. أما بقية الفارق للوصول إلى 210 ملايين المزعومة فلم يفصّلها التقرير بدقة.

وإلى جانب رودري، فإن برشلونة ما زال يسعى وفقًا لما تردد للتعاقد مع خوليان ألفاريز، الذي يُفترض أن أتلتيكو مدريد يطالب مقابله بمبلغ 150 مليون يورو. وبناءً على ذلك، يطرح السؤال نفسه حول كيف يمكن للنادي، الذي يعاني من ديون ضخمة منذ سنوات، أن يتحمل مثل هذه النفقات أصلًا.

برشلونة: كيف يمكن لنادي برشلونة أن يتحمل هذه النفقات أصلًا؟

من جهة، قد يؤدي قدوم رودري إلى رحيل فرينكي دي يونج المصاب مجددًا. وفي الوقت نفسه، يقترب فيران توريس من الانتقال إلى باريس سان جيرمان. ومن جهة أخرى، غادر البلوجرانا لاعبان من أصحاب الرواتب الضخمة، هما روبرت ليفاندوفسكي وماركوس راشفورد.

كما تساعد برشلونة العودة إلى قاعدة 1:1. وهي القاعدة التي تنص على أن كل يورو يتدفق إلى النادي يمكن إعادة استثماره. في السابق، كان يُسمح باستخدام جزء فقط من الإيرادات مجددًا في الصفقات، لأنه كان يتعين تسديد تكاليف الرواتب المرتفعة والديون الأخرى من الباقي.

علاوة على ذلك، سيدرّ ملعب كامب نو قريبًا أموالًا أكثر بكثير في الخزائن. ومن المقرر أن تكتمل أعمال التجديد نهائيًا في نهاية عام 2026 أو بداية عام 2027. وبالتالي يمكن توقع إيرادات أكبر بكثير من التذاكر. كما أن بيع المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات، والتي أصبح عددها الآن أكبر بكثير، يدرّ ملايين إضافية.

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إضافة إلى ذلك، لا يزال نموذج العمل المثير للجدل القائم على الاقتراض مستمرًا. ففي يوليو، أعلن النادي أنه اقترض مجددًا مبلغ 105 ملايين يورو من مستثمرين.

ولم تعد أي قروض من هذا القبيل أمرًا نادرًا بالنسبة لبرشلونة منذ زمن. ومع ذلك، فإن القرض بالطبع مرتبط بفوائد. ويجب سداد المال حتى أكتوبر 2036. وحتى ذلك الحين تتدفق كل عام فوائد بنسبة 5.14 بالمئة إلى المستثمرين، ومعظمهم من الولايات المتحدة. أي ما يعادل سنويًا أكثر من خمسة ملايين يورو.